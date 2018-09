Solo: A Star Wars Story prevedeva un sequel, Ron Howard spera nell'home video

Solo: A Star Wars Story, che sta arrivando in home video, dopo una travagliatissima produzione, è uscito nei cinema lo scorso maggio, non andando molto bene al box-office di tutto il mondo.

Lo sceneggiatore Jon Kasdan ha svelato su Twitter però che molte idee del film sono state 'scartate' e tenute da parte per un potenziale sequel; infatti, stando a Kasdan, i piani originali della Lucasfilm prevedevano ulteriori sequel di Solo: A Star Wars Story. Il film finisce molti anni prima di Star Wars - Una nuova speranza e, stando a Kasdan, ci sono tante cose da esplorare, incluso il rapporto tra Han Solo e Qi'Ra. Questo accadrà?

Beh, tutto dipenderà dalla performance in home video dello spin-off. Harry Knowles di AICN su Twitter ha affermato che "se La Lucasfilm farà Solo 2 con Alden, dopo l'uscita home video andrà sicuramente meglio in USA" e spiega di aver adorato ogni singolo momento del film diretto da Ron Howard. Gli ha risposto proprio Howard su Twitter, replicando "Sono felice che ti sia piaciuto. Spero che tutti quelli che hanno deciso di non vedere Solo al cinema lo faranno ora in home video e faranno passaparola con altre persone".

Voi comprerete l'edizione home video dello spin-off di Star Wars?