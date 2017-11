Solo: A Star Wars Story: la Presidentessa Lucasfilm parla della regia di Howard

La presidentessa della, ha speso qualche parola per spiegare cosa abbia portato l'intervento - in corso d'opera - di Ron Howard a Solo: A Star ars Story

Anno tumultuoso per la Lucasfilm questo: nonostante sia immensa l'attesa per il film in uscita, Star: Wars: Gli Ultimi Jedi, il cambio alla regia di Solo: A Star Wars Story, deve aver provocato non pochi grattacapi, anche economici all'azienda, visto che - come riportato recentemente - Ron Howard ha dovuto girare da capo praticamente tutta la pellicola. Inoltre, è anche giunta la notizia del licenziamento del regista di Episodio IX, proprio un bel "disastro", considerata la scaletta strettissima degli Studios per questi progetti.

Comunque, sull'arrivo di Ron Howard, un "pezzo da novanta" del mestiere, Kathleen Kennedy ha detto quanto segue:

"Non abbiamo mai lavorato insieme, ma ci conosciamo da molto tempo e penso che quello che Ron ha portato al film è straordinario, e lui è così bravo con gli attori perché è qualcosa che fa da tutta la vita."

Riguardo i post via socia di Howard, che hanno tenuto tutti noi aggiornati sugli sviluppi del progetto sul mascalzone Solo, la presidentessa ha detto:

"Noi tendiamo a tenere tutto molto segreto vogliamo preservare il nostro operato. Lo facciamo sia per noi stessi che per i fan. Tuttavia è anche molto importante che le persone vengano coinvolte ad un certo livello, e far dare un'occhiata fugace a come si svolgono le cose all'interno è una parte del divertimento del nostro lavoro. E Ron ha catturato perfettamente questa idea, mostrando qualcosina di tanto in tanto, e si è anche divertito."

Solo: A Star Wars Story, esce il 25 maggio 2018.