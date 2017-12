Solo: A Star Wars Story, Paul Bettany paragona il film a un gangster movie

ha parlato brevemente del tono che avrà il prossimo atteso film di, lo spin-off dedicato ae diretto da

Nel corso di un’intervista concessa a Total Film, l’attore – che ha da poco terminato di girare le sue scene in Avengers 4 – ha parlato della pellicola riferendosi ad essere come ad un gangster movie. “È la storia di Han Solo, quindi ci sarà per forza da divertirsi. In un certo senso è un gangster movie. È molto interessante perché è all’interno del canone ma è anche molto diverso da quanto visto finora. È Han Solo, diamine!”.

Bettany è subentrato nel cast del film una volta che Ron Howard ha preso il posto di Chris Miller e Phil Lord, licenziati dalla produzione per divergenze creative. A quanto pare Bettany ha sostituito in corsa Michal K. Williams, impossibilitato a tornare sul set perché impegnato su quello di un’altra produzione.

Ancora fissato per il 25 maggio 2018, Solo: A Star Wars Story vede nel cast Alden Ehrenreich nel ruolo principale e insieme a lui Donald Glover, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Thandie Newton e Phoebe Waller-Bridge. Se l’uscita dovesse rimanere invariata, aspettiamoci l'uscita del primo trailer quanto prima.