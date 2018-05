Solo: A Star Wars Story, nuovo spot TV per lo spin-off di Ron Howard

Disney e Lucasfilm hanno diffuso in streaming un nuovo spot televisivo per Solo: A Star Wars Story, il secondo spin-off della saga principale in arrivo a fine mese.

Al centro del nuovo spot le scene che mettono in collegamento i vari personaggi della storia con il protagonista, Han Solo: lo vediamo relazionarsi quindi con Lando Calrissian, Beckett, Qi’Ra e il misterioso gangster interpretato da Paul Bettany, Dryden Vos. Alla fine, Solo potrà contare sull’aiuto incondizionato del suo fedele nuovo partner, Chewbecca.

Diretto da Ron Howard, a partire da una sceneggiatura di Jonathan e Lawrence Kasdan, Solo: A Star Wars Story vede nel cast Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, Paul Bettany, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo.

La pellicola arriverà nelle sale italiane il 23 maggio 2018 e in quelle americane due giorni dopo.

Sinossi: Protagonista di questa nuova avventura è Han Solo, il leggendario contrabbandiere dal cuore d’oro, oltre che uno dei personaggi più amati nella storia del cinema. Tra audaci bravate in un mondo criminale oscuro e pericoloso, Han Solo fa amicizia con il suo futuro possente copilota Chewbacca e incontra il famigerato giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un’avventura che determinerà il futuro di uno degli eroi più iconici della saga di Star Wars.