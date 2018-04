Solo: A Star Wars Story, nuovi look di eroi e cattivi nelle carte da collezione Topps

Grazie a una nuova serie di carte collezionabili Topps, possiamo vedere alcune nuove immagini dei personaggi di Han, Chewie, Lando e il resto dei protagonisti, sia gli eroi che i cattivi, di Solo: A Star Wars Story. Date un'occhiata!

Enfys Nest

Non sappiamo ancora molto di Enfys Nest, ma la recente promozione di Denny ha rivelato alcuni dettagli.Il personaggio è in realtà una donna e, sicuramente, una villain. Dirige una banda di pirati noti come i Cloud-Riders che incontreranno Han e il suo equipaggio ad un certo punto del film.

Chewbacca

I fan di Chewie sono rimasti delusi dal fatto che il fidato copilota e amico di lunga data di Han non si sia visto sullo schermo in Gli Ultimi Jedi, ma sembra che in Solo lo vedremo molto di più: insomma, farà non si limiterà a distruggere una porta e a cucinare un Porg.

Val

Val (Thandie Newton di Westwold), è un altro personaggio di cui ancora non sappiamo molto, ma è stato rivelato che fa parte della nuova "famiglia di furfanti" di Han. In precedenza, è stato anche confermato che Val non sarà troppo impressionato dal giovane mascalzone al primo incontro con lui, ma che la loro relazione andrà in una "direzione interessante" da lì.

Moloch

Come Enfys Nest, il nome di Moloch è stato rivelato solo come una parte della promozione di Denny, ma sappiamo ancora meno di questo tipo. È stato confermato che verrà interpretato dallo stuntman Harley Durst e, in base a ciò che abbiamo visto dai trailer, sembra essere uno degli scagnozzi di Nest.



Han e Chewie

Nonostante le molte riserve che i fan di Star Wars hanno su questo film, una cosa che sembra essere in grado di trovarli un po' tutti d'accordo è che sarà fantastico rivedere questi due nella cabina di pilotaggio del Millennium Falcon, insieme.



Tobias Beckett

Un altro sguardo a Tobias Beckett, che sarà interpretato da Woody Harrelson. Becket guida la banda criminale che recluta Han e funge da mentore per il contrabbandiere in erba. Inizialmente, i fan credevano che il personaggio si basasse su Garris Shrike, dalla continuità Legends. Tuttavia, mentre sembrano condividere alcuni tratti simili, questa cosa sembra alquanto improbabile.

Qi'Ra 1

Qi'Ra è la protagonista femminile di Solo: A Star Wars Story, e sarà interpretata da Emilia Clarke. Han dovrebbe avere un rapporto piuttosto tumultuoso con Qi'Ra, che incontra per la prima volta quando i due sono entrambi molto giovani. Qui vediamo l'incarnazione del personaggio in una veste piuttosto elegante.

Qi'Ra 2

Altra immagini di Qi'Ra. Questa volta il personaggio è vestito con abiti meno glamour,decisamente più pronta alla battaglia.

L3-37

L3-37 (Leet), abbreviato L3 o Elthree, è un droide femmina doppiata in motion capture da Phoebe Waller-Bridge. L3 è un tipo unico di droide, che si assembla e migliora da sola usando pezzi di altri droidi. Sarà la compagna di Lando nel film, e sulla base di ciò che abbiamo visto, non avrà paura di entrare in azione.

Lando Calrissian

Infine, ecco un altro sguardo al giovane Lando Calrissian, che sarà interpretato da Donald Glover. Per molti fan, vedere Glover come Lando è molto interessante . sono in tanti a pensare che ruberà la scena, sullo schrmo.

Che ne dite di queste immagini? Vi piacciono?