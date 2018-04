Solo: A Star Wars Story, nuova foto: sullo sfondo vedete anche voi qualcuno di familiare?

Oggi è stata rivelata una nuova immagine molto interessante del malvagio Dryden Vos interpretato da Paul Bettany; tuttavia, è CHI appare sullo sfondo che ha catturato la nostra attenzione....

Un personaggio dall'aspetto familiare, al punto che alcuni fan iniziano a chiedersi se vedremo Boba Fett apparire in Solo!

Ai tempi in cui Phil Lord e Chris Miller dirigevano Solo: A Star Wars Story, il cattivo protagonista del film - Dryden Vos - doveva essere interpretato da Michael K. Williams, ed era una creazione in motion capture.

Tuttavia le cose cambiarono quando fu chiamato Ron Howard a prendere il comando della pellicola spinoff di Guerre Stellari, e venne chiamata la star di Avengers: Infinity War, Paul Bettany ad interpretare il personaggio. La cover story di Empire Online ha rilasciato una nuova still con il personaggio di Bettany in primo piano e, certamente, non si può negare che sembri imponente.

Tuttavia, quello che ha davvero incuriosito alcuni fan, di questa particolare foto, è quell'armatura sullo sfondo. Ha una somiglianza impressionante con quella indossata da Boba Fett, un personaggio che si dice che apparirà in Solo. Sfortunatamente, è di un colore diverso, e potrebbe essere solo un Mandaloriano a caso, che sta lavorando per Vos. In alternativa, potrebbe essere un'armatura che mostrerà alla fine. Chissà, vedremo.

Secondo voi potremmo davvero vedere Boba Fett in Solo: A Star Wars Story?