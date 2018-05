Solo: A Star Wars Story, nuova clip con Woody Harrelson e il poster IMAX

Direttamente al Jimmy Kimmel Live è stata diffusa una nuova clip di Solo: A Star Wars Story, secondo spin-off della saga principale diretto da Ron Howard.

Nella clip vediamo l’incontro tra i personaggi di Woody Harrelson, Thandie Newton e Alden Ehrenreich, con quest’ultimo in cerca di un lavoro per poter finalmente entrare a far parte della gang di malviventi e contrabbandieri. La clip è stata presentata dallo stesso Harrelson, presente come ospite alla puntata del Jimmy Kimmel Live.

Inoltre, Ron Howard ha diffuso in rete anche il nuovissimo poster IMAX della pellicola. Potete visualizzarlo di seguito.

Solo: A Star Wars Story esplorerà tutto ciò che i fan sperano di vedere sulla "mitologia" di Han Solo - a partire dal suo amato Millennium Falcon di Lando Calrissian al suo primo colpo, quando entra a far parte del team di Tobias Beckett (Woody Harrelson) e ne incontra un membro di lunga data, Val(Thandie Newton).

Ricordiamo che il prossimo anno, invece, uscirà Star Wars: Episodio IX, terzo episodio della nuova trilogia iniziata nel 2015 con Star Wars: Il Risveglio della Forza e continuata lo scorso dicembre con il divisivo Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Il terzo spin-off in fase di produzione alla Lucasfilm è uno incentrato interamente sul personaggio di Obi Wan Kenobi.

Solo: A Star Wars Story vede nel cast anche Alden Ehrenreich, Donald Glover, Emilia Clarke e Paul Bettany, ed è atteso nelle sale italiane il prossimo 23 maggio.