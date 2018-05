Solo: A Star Wars Story, non c'è dubbio su CHI sparerà per primo, nel film!

La notizia che segue potrebbe contenere degli spoiler su Solo: A Star Wars Story, l'ultimo spinoff della Lucasfilm in uscita nelle sale cinematografiche italiane, il 23 di questo mese. La pellicola è dedicata al personaggio di Guerre Stellari, Han Solo.

E secondo voi chi sparerà per primo nel film? Beh, a sentire gli sceneggiatori, Kasdan padre e figlio, sarà proprio il mascalzone spaziale preferito da tutti noi, Han Solo.

Una delle questioni più annose che la saga di Star Wars ricordi infatti, risale alla trilogia originale, quando vediamo Harrison Ford (che ha reso il ruolo indimenticabile), sparare a sangue freddo a Greedo. Questo accade del "cut" cinematografico mentre invece, nelle versioni home video, Lucas ha cambiato le cose, facendo morire il personaggio dopo che Han, inizialmente, lo manca.

In molti, tra quelli che avevano visto il film al cinema, si sono trovati spiazzati quando poi hanno rivisto la pellicola a casa, ed è da lì che è nata la famosa frase "Han spara per primo!", coniata proprio da chi ha amato la versione originale.

In un'intervista con Uproxx, i Kasdan hanno brevemente parlato di una scena del film che sembra toccare l'annosa questione:

Lawrence Kasdan: Sì. Era molto importante per me, era in cima alla lista riportare Han alle origini.

Jonathan Kasdan: lo era per entrambi. Siamo fermamente convinti della decisione presa e nella sceneggiatura, la descrizione dice letteralmente: "Non c'è dubbio che Han spari per primo".

Che ne dite? Siete contenti di questo "ritorno alle origini" per il personaggio? Ditecelo nei commenti!