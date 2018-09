Solo: A Star Wars Story, nei contenuti speciali c'è un riferimento all'Holiday Special

Mentre attendiamo l'uscita in home video, in Dvd, Blu-ray e 4K Ultra HD, appare oggi online un'immagine presa direttamente da uno dei contenuti speciali dell'edizione Blu-ray di Solo: A Star Wars Story che collega il film al controverso Star Wars: Holiday Special dal quale più volte la LucasFilm ha preso le distanze.

Il collegamento, a quanto pare, avviene tramite Chewbecca, dato che ci sarebbe un particolare riferimento al padre dello Wookie, tra i protagonisti dello speciale natazilizio: Attichitcuk. In pratica, nella scena dove Chewbe si presenta formalmente ad Han Solo (Alden Ehrenreich), la creatura parla esclusivamente -come sempre- nella sua lingua madre, ma la sceneggiatura ci rivela le sue esatte parole.



In sostanza, Chewbe dice ad Han: "Sono Chewbecca, figlio di Attichitcuk". Quest'ultimo, dicevamo, è un personaggio introdotto per la prima volta nello speciale natalizio e poi ripreso in diversi racconti dello Star Wars Expanded Universe. Il fatto è che la narrazione dello speciale si focalizzava sul padre, la moglie e il figlio di Chewbecca che attendevano il ritorno a casa della creatura per le festività del "Life Day". Così assurdo che la LucasFilm ha impedito venisse rilasciato un po' ovunque e in qualsiasi formato, anche i fan sono riusciti a registrare lo speciale e a diffonderne in giro copie illegali al tempo di Una nuova speranza.



Solo: A Star Wars Story è atteso in home video il prossimo 26 settembre.