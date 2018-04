Solo: A Star Wars Story, il merchandising svela cosa dovrà rubare Han nel film?

L'ultimo trailer ufficiale dell'attesissimo Solo: A Star Wars Story ha entusiasmato gli animi dei fan di tutto il mondo, ma oggi a svelare dettagli interessanti il merchandising dello spin-off diretto da Ron Howard, per l'esattezza un modellino giocattolo del Millennium Flacon.

In realtà l'iconica navicella di Han Solo (Alden Ehrenreich) sappiamo che qui comparirà nella sua veste old style, prima che affrontasse dunque la famosa attraversata della rotta di Kessel "in meno di 12 parsec", come di tiene a specificare lo stesso Han. Il giocattolo viene infatti chiamato Kessel Run Millennium Falcon e potrebbe aver svelato il carico che Solo, Beckett, Qi'ra e compagni dovranno rubare per conto del gangster Dryden Vos (Paul Bettany).



Analizzando così il prodotto, Star Wars Net avrebbe capito qualcosa di particolarmente interessante relativo al Millennium Falco nel gioco di carte della Hasbro, ed esattamente una carta chiamata Coaxium. Questa è la prima volta che tale parola viene usata nell'Universo di Star Wars. Nel gioco, la carta fa parte del gruppo dei veicoli e sarebbe collegata in qualche modo al Millennium Falcon. Come è possibile infatti vedere nella immagini in calce e pubblicata via Twitter, la navicella avrebbe degli slot dove mettere dei contenitori di coaxium rimovibili, così che Han possa trasportarli da una parte e dall'altra come si vede sempre nelle foto, inserendoli anche nel motore.



È impossibile dirlo con certezza, ma il coaxium potrebbe essere proprio il carico che Beckett, Chewbe e Han dovranno recuperare durante la rapina al treno Conveyex visto nei vari trailer. Non v'è certezza, dicevamo, ma le etichette che potrebbero spoilerare qualcosa sono state opportunamente cancellata con un pennarello nero, tra cui la stiva dove si vedono i contenitori di coaxium.



Vi ricordiamo che Solo: A Star Wars Story vedrà nel cast anche Donald Glover, Emilia Clarke e Woody Harrelson, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 23 maggio.