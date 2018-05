Solo: A Star Wars Story, Kasdan padre e figlio: "Non ci interessano le critiche dei fan!"

Mancano ormai due giorni all'arrivo nelle sale dell'attesissimo Solo: A Star Wars Story di Ron Howard, secondo spin-off della saga dedicato alla gioventù di Han, ma continuano le intervista al cast e agli sceneggiatori, che oggi hanno parlato delle critiche preventive al film da parte dei fan.

La risposta degli appassionati al film è infatti tanto divisiva quanto quella di Star Wars: Gli ultimi Jedi di Rian Johnson, ma con una piccola differenza: il film non è ancora uscito, quindi si tratta di speculare sulla qualità del progetto, che la critica ha accolta in modo mediamente positivo (qui la nostra recensione).



Parlando allora dell'argomento, gli sceneggiatori Lawrence e Jonathan Kasdan (padre e figlio), hanno dichiarato: "Le capiamo, ma non le prendiamo minimamente in considerazione. Ho vissuto entrambe le parti [spettatore e scrittore, dice Jonathan], e nessuno di questi nuovi film è stato L'Impero colpisce ancora. In questi ultimi anni assistiamo a tutto questo pronosticare ma alla fine nessuno vede niente prima dell'uscita nelle sale. E alla fine penso "beh, se il film funziona, allora funziona". Se funziona, nessuno dopo la visione dice più nulla. Se non funziona, invece dicono "visto? lo dicevo che avrebbe fatto schifo".



Il giovane Kasdan ha poi continuato a parlare di come si sia evoluto il franchise parallelamente alle aspettative dei fan: "Sapete, è divertente. È davvero una nuova realtà rispetto a quella nella quale erano nati questi film. Stavo giusto pensando a questo l'altra notte, quando non riuscivo a prendere sonno. Il primo film di Star Wars è come se fosse un film matinee estivo di serie B. C'era insomma da aspettarsi che fosse terribile e invece risultò fantastico, dando vita a una tradizione. Questi film sono storicamente relegati al pulp e ai pop-corn... e invece ora siedono sul trono della cultura e rappresentano un pezzo importante del mercato. È una cosa ironica se ci pensiamo".



Solo: A Star Wars Story vede nel cast Alden Ehrenreich, Emilia Clarke e Donald Glover, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 23 maggio.