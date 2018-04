Solo: A Star Wars Story, Kasdan: "Nel film esploreremo le origini del cinismo di Han"

Nel mentre della martellante campagna promozionale dell'attesissimo Solo: A Star Wars Story, lo sceneggiatore del film, Lawrence Kasdan, è tornato a parlare del secondo spin-off della saga diretto da Ron Howard, rivelando alcune curiosità relativa ad Han Solo.

Intervistato infatti dai microfoni di Empire Magazine, Kasdan ha spiegato che non vedremo un Han Solo pienamente formato e con il carattere cinico e sfrontato dei primi tre film della saga, ma un Han in divenire che racconterà proprio le origini del suo carattere così iconico e riconoscibile.



Queste le parole dello sceneggiatore: "Ero attratto dall'idea di raccontare come questo ragazzo fosse divenuto l'uomo cinico all'esterno e dal cuore tenero all'interno che abbiamo visto in Una nuova speranza. Cosa si nasconde alle origini di quel guscio e alla base di quella tenerezza?". All'inizio di Star Wars, Han è un personaggio riluttante a compiere qualsiasi azzardo possa attirare su di sé l'attenzione dell'Impero, ma in Solo vedremo un personaggio molto più accorato: "È un tipo sfacciato, arrogante, giovane", ha spiegato invece Howard: "E per l'intero film si parlerà di lottare per la libertà, di faticare nello scacciare un'oppressione istituzionalizzata, con giovane energia ribelle".



Vi ricordiamo che Solo: A Star Wars Story vedrà nel cast Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald Glover, Paul Bettany, Woody Harrelson e Thandie Newton, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 23 maggio.