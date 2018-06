Solo: A Star Wars Story: in origine Qi'ra doveva essere un'aliena

A quanto pare l'attrice de Il Trono di Spade Emilia Clarke per il suo ruolo di Qi'ra in Solo: A Star Wars Story si è risparmiata una valanga di ore al make-up.

Nel libro The Art of Solo: A Star Wars Story, infatti, nel capitolo dedicato al primo grande amore del protagonista Han Solo ci vengono mostrati diversi bozzetti e studi sul personaggio alternativi rispetto alla versione definitiva apparsa nel film di Ron Howard. A quanto pare inizialmente la giovane donna impersonata dalla Clarke avrebbe dovuto essere un'aliena, e non un'umana.

Il personaggio ha rappresentato un netto cambio di rotta rispetto alla maniera di rappresentare la figura della donna nella saga di Star Wars: non è una principessa come Leila (Carrie Fisher), né una senatrice come Padme (Natalie Portman), né tanto meno una ribelle guerrigliera come Jyn Erso (Felicity Jones) o una mercante "baciata" dalla Forza come Rey (Daisy Ridley); la Qi'ra di Emilia Clarke è semplicemente una ragazza di strada, "un ratto riuscito ad emergere dalla fogna" per usare le parole del suo spietato datore di lavoro, una sopravvissuta che nonostante le tante difficoltà è riuscita a trovare il suo posto nel mondo arrivando ai vertici dell'organizzazione criminale Alba Cremisi. Di certo l'idea di diversificarla ulteriormente dalle altre donne di Star Wars rendendola esteticamente più esotica sarebbe stata quanto meno interessante.

Proprio come capitato con il Millennium Falcon e l'antagonista Dryden Vos, quindi, anche per il personaggio di Qi'ra i concept artist avevano immaginato un look alquanto alternativo da quello che i fan hanno conosciuto nel film. Chissà quale sarebbe stato l'aspetto di Tag e Bink, che come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, erano stati inseriti nel film dallo sceneggiatore Jon Kasdan.

