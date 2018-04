Solo: A Star Wars Story, in arrivo nuove collezioni a tema, dai Funko Pop alle Hot Wheels

Mentre i fan della popolarissima saga fanno il conto alla rovescia in attesa del 25 maggio, giorno in cui il film Solo: A Star Wars Story uscirà nelle sale cinematografiche, Lucasfilm ha presentato con largo anticipo alcuni articoli ispirati al nuovo titolo.

Il vasto assortimento comprende action figures, role play, abbigliamento e molto altro, tra cui una collana di libri e fumetti che uscirà a maggio.



“La nuova avventura di Star Wars celebra le icone della saga Han Solo e Chewbacca, ma presenta anche una schiera di eroi inediti”, ha dichiarato Paul Gainer, head of Global Product Management and Distribution, Disney Parks, Experiences and Consumer Products. “Attraverso questi giocattoli e articoli innovativi, la storia di SOLO prende vita per arrivare ai fan e alle famiglie di tutto il mondo”.



Alcuni giocattoli sono già disponibili in pre-ordine presso alcuni punti vendita statunitensi fra cui Walmart, Amazon, e shopDisney.com mentre molti altri articoli saranno disponibili dal 13 aprile fino alla fine di maggio, presso le grandi catene di distribuzione, nei Disney Store, nei parchi Disney e all’indirizzo shopDisney.com.



I giocattoli disponibili in prevendita sono:



Solo: A Star Wars Story 3.75-inch Kessel Run Millennium Falcon vehicle by Hasbro

Solo: A Star Wars Story Han Solo Landspeeder Vehicle by Hasbro

Star Wars: The Black Series 6-inch Han Solo figure by Hasbro

Star Wars: The Black Series 6-inch Lando Calrissian figure by Hasbro

Star Wars: The Black Series 6-inch Qi’ra figure by Hasbro

Star Wars: The Black Series 6-inch Range Trooper figure by Hasbro



Alcuni dei prodotti disponibili dal 13 aprile, comprendono:



Solo: A Star Wars Story Figure Play Set by Disney store

Star Wars Han Solo’s Landspeeder construction set by LEGO

Solo: A Star Wars Story Bobbleheads in the Pop! style by Funko

Hot Wheels Solo: A Star Wars Story Character Cars by Mattel

Solo: A Star Wars Story Big Figs by Jakks Pacific

Star Wars: Last Shot: A Han and Lando Novel by Daniel Jose Older (Del Rey)

Star Wars: Choose Your Destiny: A Han and Chewie Adventure by Caven Scott, Illus. by Elsa Charretier (Disney-Lucasfilm Press)



Gli articoli disponibili presso i parchi Disney e shopDisney.com a partire dal 20 aprile, comprendono:



Droid Factory Four-Pack Set

Disney Pins and Trading Accessories

Retail MagicBand 2

A Galaxy of Apparel for the Whole Family



Ulteriori informazioni e fotografie relativi agli articoli ispirati a Solo: A Star Wars Story, sono reperibili QUI.



Solo: A Star Wars Story sarà distribuito nelle sale cinematografiche il 25 maggio 2018.