Solo: A Star Wars Story,il trailer mostra un cameo a sorpresa di Rogue One, l'avete visto?

L'ultimo trailer di Solo: A Star Wars Story ha presentato numerose fantastiche rivelazioni, ma avete fatto caso al cameo a tema Rogue One e Doctor Aphra (Marvel)?

Ancora non abbiamo ben chiaro dove Solo: A Star Wars Story si collochi, esattamente, nella timeline di Star Wars. Potrebbe essere ambientato nello stesso identico momento di Rogue One, prima di quel film, oppure dopo, o... Beh, già, anche tutte e tre queste cose messe insieme. Al momento, a dire il vero, non lo sappiamo, tuttavia c'è una connessione molto interessante tra i due film, rivelata recentemente, dopo il rilascio del trailer di Solo.



Se si arriva, infatti, al minuto 0:58 dell'ultimo video di presentazione della pellicola, c'è un Easter Egg che mostra un personaggio di Rogue One: A Star Wars Story. Ma quale? K-2SO? OrsonKrennic? Jyn Erso? No, non esattamente. Ma, osservando con attenzione i personaggi sullo sfondo di quel casinò in cui si trovano Han e Lando Calrissian, si vede Tam Posla, il cacciatore di taglie. E' stato visto per la prima volta su Jedha, ma il suo aspetto unico ha attirato l'attenzione dei fan e la sua vicenda è stata poi arricchita e approfondita in un libro.



Lì siamo venuti a conoscenza del fatto che era un avvocato per l'Autorità di Milvayne, prima di diventare un cacciatore di taglie, e si trovava su Jedha in cerca di Ponda Baba e del Dottor Evazan. Da allora è stato usato come personaggio secondario nella serie a fumetti Marvel's Doctor Aphra. La domanda quindi è: è stato messo in Solo unicamente per il gusto di inserire un Egg o avrà un ruolo da interpretare nella storia?



Vedremo!