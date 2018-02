Solo: A Star Wars Story - gli sceneggiatori del film influenzati da Il Grande Lebowski

I co-sceneggiatori dihanno rivelato alcune particolari influenze dello spin-off, tra cui il cult dei fratelli Coen,di. Il film si preannuncia diverso dal resto del franchise, quindi non sorprende che il team creativo abbia guardato oltre.

Il vantaggio degli spin-off A Star Wars Anthology è che possono sperimentare stili e generi diversi per offrire qualcosa di unico ai fan. Ad esempio, Rogue One, prese spunto dai drammi bellici per la sua rappresentazione della disperazione della Ribellione che combatte contro l'Impero. Il teaser di Solo ha fornito agli spettatori i primi accenni di un film che ha preso spunto da opere che esulano dal classico genere fantascientifico.

In un'intervista con EW, Lawrence e Jon Kasdan hanno hanno svelato le loro fonti d'ispirazione per la scrittura del film. Alcuni di questi titoli come Treasure Island, Heat e Unforgiven, sembrano essere la base per la relazione del giovane Han con il mentore Tobias Beckett (Woody Harrelson), passando dall'essere idealista ad essere un cinico.

Per la sensazione generale che si ha, i Kasdan hanno guardato molto ai fratelli Coen:"Solo ha quel sapore di uno strano mondo del crimine pieno di sorprese, di persone che cascano in alcune situazioni e altre che vi entrano intenzionalmente. Il Grande Lebowski è un ottimo esempio, perché Solo ha il tono più offensivo che si sia mai visto in Star Wars".

Il Grande Lebowski è sicuramente una delle vette del cinema dei Coen: il film è incentrato sul personaggio del Drugo (Jeff Bridges), uno fannullone che viene scambiato per un omonimo molto più facoltoso. Di certo non è il primo film che verrebbe in mente pensando a Star Wars. Questo tipo d'influenze potrebbe portare nuova linfa al franchise. Molte aspettative sono riposte nella sceneggiatura, dopo l'entusiasmo fatto trapelare da LucasFilm. Ora, dopo queste affermazioni, c'è ancora più attesa per vedere film.

Diretto da Ron Howard e da Phil Lord e Chris Miller, Solo: A Star Wars Story comprende nel cast Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Woody Harrelson, Donald Glover, Thandie Newton, Paul Bettany, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo. L'uscita è prevista per il 23 maggio.