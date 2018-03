Solo: A Star Wars Story, finalmente arrivano i dettagli della trama!

Almeno alcuni! E arrivano direttamente dall'unica fonte attendibile a cui al momento riusciamo a pensare: il merchandising ufficiale di Lucasfilm dedicato a

Nonostante l'inizio del tour promozionale per il film, non sappiamo ancora molto dello spinoff di Han Solo. Ma alcuni nuovi dettagli sono venuti alla luce sulla trama, grazie alle descrizioni dei prodotti su libri e giocattoli in uscita, quelli che servono per promuovere la pellicola.

C'è un libro per bambini su Amazon, intitolato "Train Heist"; in questo libro si vedono Chewbacca e Han Solo che guidano un Conveyex. La descrizione identifica il pianeta di neve in cui avrà luogo una rapina, indicando che il nuovo film si baserà molto sulle storie delle Leggende. Ecco cosa dice il blurb:

Han Solo e Chewbacca il Wookiee, devono fare squadra per un'audace rapina sul treno nel pianeta Vandor!

Un pianeta chiamato Vandor-3 è apparso in precedenza nella serie di romanzi "Jedi Apprentice", che raccontavano le avventure di Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi prima degli eventi di Star Wars: La Minaccia Fantasma. In precedenza, il pianeta ospitava i campi di allenamento per i Cloni che combatterono nella Guerre dei Cloni.

I fan possono anche contare sul fatto che hanno iniziato a girare voci insistenti sul nuovo villain del film, che dovrebbe essere, sempre da descrizioni prodotti, Enfys Nest; lui sarà a capo dei Cloud Riders. Inoltre, pare che il personaggio di Emilia Clarke, Qi'Ra, potrebbe avere qualcosa a che fare con questi cattivi.

Il packaging per la versione più giovane del personaggio di "Qi'ra (Corellia)", indica che lei potrebbe veramente essere coinvolta con Enfys Nest e i Cloud Riders, poiché spiega: "A 18 anni, la giovane Qi'Ra è già invischiata in una vita di crimini, poiché lavora per una gang su Corellia."

Il personaggio sembra essere la stessa versione mostrata nello speeder con Han Solo durante i trailer del film, a indicare che la pellicola inizierà durante la loro giovinezza, e poi procederà al salto temporale narrativo.

Siete curiosi di vedere Solo: A Star Wars Story? Diteci come la pensate nei commenti, qui sotto!