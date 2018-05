Solo: A Star Wars Story: la fatica al botteghino dello spin-off di Ron Howard

Non stanno andando granché bene le cose a Solo: A Star Wars Story, secondo spin-off di Star Wars dopo Rogue One uscito un anno e mezzo fa. L'esordio del film di Ron Howard è stato decisamente deludente, con un incasso pari a 84 milioni di dollari. Gli incassi non sono stati molto soddisfacenti nemmeno nel Regno Unito e in Cina.

Cifre che impallidiscono al confronto con Rogue One: A Star Wars Story. Per quanto riguarda Solo, in Nord le stime d'apertura del week-end sono scese dai 115 milioni di dollari a 101. Qualcuno crede che il film non riuscirà a raggiungere nemmeno i 100 milioni di dollari.

Il film ha avuto una promozione di soli tre mesi, a soli sei mesi dall'uscita di Gli Ultimi Jedi. Inizialmente inoltre l'uscita era stata pensata per dicembre 2018 ma in quel periodo la Disney ha fissato la distribuzione di Il ritorno di Mary Poppins.

Solo: A Star Wars Story, dopo l'uscita di scena di Phil Lord e Chris Miller ha visto l'arrivo di Ron Howard alla regia. Alden Ehrenreich interpreta il giovane Han Solo, con il cast completato da Emilia Clarke, Woody Harrelson, Paul Bettany, Thandie Newton e Joonas Suotamo nei panni di Chewbacca.

La pellicola racconta le peripezie del leggendario Han Solo prima d'incontrare Luke Skywalker e Obi-Wan Kenobi. Fuggito da Corellia, Solo s'imbatte nel suo futuro e fidato amico Chewbacca, e nel criminale Tobias Beckett.