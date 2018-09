Solo: A Star Wars Story, Ewan McGregor è stato entusiasta del ritorno di QUEL personaggio

A quanto pare Ewan McGregorStar Wars, è stato assolutamente entusiasta dell'inaspettato e sorprendente ritorno di Darth Maul nel film di Ron Howard Solo: A Star Wars Story.

A rivelarlo l'attore Ray Park, interprete di Maul nello spin-off su Han Solo e nel capitolo del 1999 Star Wars: Episodio I - La Minaccia Fantasma. La star ha dichiarato che il suo collega è letteralmente impazzito durante la premiere del film: a quanto pare, McGregor ha afferrato Park e ha iniziato a scuoterlo, tanto che Park non è stato in grado di vedere la scena.

"E' stato un momento così bello per me" ha dichiarato l'attore. "So che il mio personaggio è uno dei più amati del film del '99, insieme a quello di Ewan. E' stato emozionante guardare Solo vicino a lui, e poi con me c'era anche mio figlio e quando è arrivata quella scena mi ha fatto: 'Quello sei tu, papà?'. Mi sono davvero emozionato."

Oltre al suo entusiasmo nel riprendere l'iconico ruolo di Darth Maul, Park ha recentemente dichiarato che sarebbe disposto ad interpretare il personaggio nuovamente in qualche futuro capitolo della saga. "Se in futuro vorranno riutilizzare il mio personaggio, io sono pronto. Ho un sacco di grandi idee su quello che mi piacerebbe fare."

Che ne pensate di queste dichiarazioni? Vorreste rivedere Darth Maul in futuro? Magari nel tanto vociferato film stand-alone su Obi-Wan con protagonista Ewan McGregor? Fatecelo sapere nei commenti.

Solo: A Star Wars Story sarà disponibile dal 25 settembre in Blu-ray 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD. Nell'attesa, guardate questa scena inedita presente nei contenuti speciali.