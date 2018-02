Solo: A Star Wars Story era in fase di sviluppo prima dell'acquisizione Disney

Il film dedicato al personaggio di Solo: A Star Wars Story , arriverà a fine maggio in tutto il mondo ma, in una nuova intervista, lo sceneggiatoreha svelato che era in fase di sviluppo dal 2012.

Lo sceneggiatore ha affermato che un film su Han Solo era in produzione alla Lucasfilm dal 2012, con lui - ovviamente - coinvolto nel progetto; all'epoca non era chiaro se il film sarebbe finito per essere un film di origini o una nuova storia a sé stante. Stiamo parlando, ovviamente, di un progetto nato prima dell'acquisizione della Walt Disney Pictures.

Dopo l'acquisizione Disney, quel progetto a lungo sviluppato da George Lucas è diventato effettivamente realtà, come svela Kasdan: "Mi hanno chiamato per scrivere Il Risveglio della Forza e, una volta terminato, ero dispiaciuto fosse finito. E ho chiesto loro 'vogliamo ancora fare questo film su Han?' e loro 'si! Continua a lavorarci su!'. Cosi ho detto loro 'c'è mio figlio Jon, ha tante idee su questa saga. Ha diretto due film e varie cose, potrebbe aiutarmi, che cosa ne dite?'. Ed è quel che è accaduto. Hanno fatto il contratto a Jon e abbiamo lavorato alla nuova sceneggiatura per tre anni".

Solo: A Star Wars Story è diretto da Ron Howard.