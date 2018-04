Solo: A Star Wars Story, ecco a voi il trailer internazionale!

È stato rilasciato un nuovo trailer internazionale della nuova pellicola diretta da Ron Howard, Solo: A Star Wars Story, e ci regala un ulteriore nuovo sguardo al villain, Dryden Vos.

Paul Bettany è il titolare del ruolo del cattivo di questa pellicola dedicata al mascalzone spaziale più amato di sempre e, anche se al momento possiamo vedere l'attore nei panni dell'intelligenza artificiale Visione, in Avengers: Infinity War (uscito da noi al cinema 2 giorni fa), di certo non guasta guardare la sua versione villanesca in Solo: A Star Wars Story.

Inizialmente, lo ricorderete, quando alla regia di questo film c'erano Lord e Miller, il ruolo di Dryden Vos doveva essere interpretato da Michael K. Williams in motion capture. Quando poi è salito al timone Howard, è stato chiamato Bettany, che lo interpreterà in versione carne e ossa.

In questo film, vedremo le origini di Han Solo, come sia cioè diventato il contrabbandiere che abbiamo imparato a conoscere e ad amare nei primi film usciti di Star Wars, quelli con Harrison Ford, Carrie Fisher e Mark Hamill.

Che ne dite? Siete curiosi di vedere Solo: A Star Wars Story? Ditecelo nei commenti, qui sotto!