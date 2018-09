Solo: A Star Wars Story, ecco una scena inedita con due personaggi di SW Legends!

Qualche tempo fa vi avevamo riportato che Tag e Bink, due celebri personaggi dell'universo espanso di Star Wars, sarebbero dovuti comparire in Solo: A Star Wars Story.

La sequenza che li vedeva protagonisti era stata successivamente tagliata in fase di montaggio, ma è stata inserita nei contenuti speciali dell'edizione home video del film di Ron Howard. Potete trovarla in calce alla notizia.

Tag e Bink sono due soldati ribelli che si fingono assaltatori imperiali per evitare la cattura. I due personaggi sono apparsi originariamente nella serie a fumetti di Star Wars prodotta dalla Dark Horse, descritti spesso e volentieri in maniera ridicola e umoristica.

Il co-sceneggiatore del film Jonathan Kasdan, qualche tempo fa aveva dichiarato: "Una delle cose sulle quali io e mio padre [Lawrence Kasdan, ndr] continuavamo a tornare e a discutere era il periodo "imperiale"di Han. Volevamo mostrarlo durante gli anni dell'Accademia Imperiale per far vedere ai fan com'era diventato il pilota che già conoscevano. In tutte le stesure della sceneggiatura inserivamo sempre una breve scena - di circa, non so, circa 80 secondi - in cui vedevamo Han fare diverse cose, come pulire navicelle, imparare a pilotarle, disubbidire agli ordini, cose così." L'autore ha proseguito: "Dopo di che ci sarebbe stata la scena nella quale Han veniva espulso dall'accademia, e a cacciarlo sarebbero stati Tag e Bink, interpretati da me e Toby Hefferman. L'avevamo girata e montata e si trattava di una scena davvero divertente, mi è dispiaciuto molto quando ho saputo che alla fine era stata tagliata dal film."

Solo: A Star Wars Story, arriverà in home-video dal prossimo 26 settembre.