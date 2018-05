Solo: A Star Wars Story, ecco lo spot ufficiale con i pareri della critica

Disney e Lucasfilm hanno diffuso in streaming il nuovo spot ufficiale di Solo: A Star Wars Story che contiene i pareri della critica mondiale dopo la visione della pellicola in anteprima.

Come sappiamo, non tutte le recensioni partorite dai critici hanno accolto positivamente la pellicola di Ron Howard; se quelle americane sono più o meno tutte concordi nell’esaltare la spettacolarità dello spin-off, i critici presenti a Cannes – dove Solo: A Star Wars Story ha ricevuto una proiezione in anteprima fuori concorso – hanno storto non poco il naso, lamentando una certa mancanza di coraggio rispetto alle pellicola precedenti (soprattutto rispetto a Gli Ultimi Jedi e a Rogue One) e una trama piuttosto prevedibile e piatta.

Se volete conoscere la nostra opinione, non vi resta che leggere la recensione su queste pagine.

Diretto da Ron Howard – che ha sostituito e rigirato quasi tutto il film dopo il licenziamento di Phil Lord e Chris Miller - Solo: A Star Wars Story esplorerà tutto ciò che i fan sperano di vedere sulla "mitologia" di Han Solo - a partire dal suo amato Millennium Falcon di Lando Calrissian al suo primo colpo, quando entra a far parte del team di Tobias Beckett (Woody Harrelson) e ne incontra un membro di lunga data, Val (Thandie Newton).

Ricordiamo che il prossimo anno, invece, uscirà Star Wars: Episodio IX, terzo episodio della nuova trilogia iniziata nel 2015 con Star Wars: Il Risveglio della Forza e continuata lo scorso dicembre con il divisivo Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Il terzo spin-off in fase di produzione alla Lucasfilm è uno incentrato interamente sul personaggio di Obi Wan Kenobi.

Solo: A Star Wars Story vede nel cast Alden Ehrenreich, Donald Glover, Emilia Clarke, Woody Harrelson e Paul Bettany, ed è atteso nelle sale italiane il prossimo 23 maggio.