Solo: A Star Wars Story, ecco un nuovo video con tantissime scene inedite!

È appena uscita una featurette inedita che mostra il dietro le quinte di Solo: A Star Wars Story. La Lucasfilm l'ha rilasciata oggi online. La campagna di marketing si sta intensificando e i pronostici vorrebbero un week end da 150 milioni di dollari per lo spinoff.

Alla regia, come sappiamo, c'è Ron Howard. Il regista premio Oscar è subentrato al duo Lord e Miller, che, a causa di divergenze creative con la Lucasfilm, è stato licenziato. La storia dovrebbe un po' differire dalle classiche avventure che abbiamo visto finora della Galassia lontana, lontana, infatti esplorerà un po' il "sottobosco" criminale all'interno del quale si forma la personalità del mascalzone galattico Han Solo, storicamente interpretato da Harrison Ford, e i cui scanzonati panni vestirà ora il giovane Alden Ehrenreich.

Questo video conferma le informazioni che già avevamo letto in giro per la rete: Solo è ambientato in un'epoca in cui l'Impero è al suo apice e dove le persone sopravvivono con molta difficoltà. Ron Howard ha descritto Han come uno "spirito incredibilmente libero" . Comunque, il punto forte di questa featurette, che trovate nel player, sono le numerose nuove scene, mai viste fino ad ora.

Date pure un'occhiata e diteci cosa ne pensate!