Solo: A Star Wars Story: ecco i nuovi, favolosi character poster dei personaggi!

I nuovi poster sono stati espressamente creati per il release inglese di Solo: A Star Wars Story Per il Regno Unito, cioè. E sono davvero molto belli.

Le nuove locandine ci mostrano i personaggi principali della nuova pellicola Lucasfilm ambientata nella galassia lontana, lontana, lo spinoff cioè, dedicato al mascalzone spaziale, Han Solo.

E dunque vediamo Han appunto, Qi'Ra, Chewbacca, Lando Calrissian e Tobias Beckett. Non solo, vediamo anche il Falcon! Nel Regno Unito Solo: A Star Wars Story, verrà rilasciato un giorno prima rispetto agli USA, e questi poster non mancano di farcelo notare.

In questo nuovo film vedremo la giovinezza di Han, e poi faremo un salto avanti di qualche anno. Vedremo cosa lo spingerà ad arruolarsi inizialmente nell'Impero, e capiremo come finirà per diventare il mascalzone spaziale che tutti conosciamo e che abbiamo, negli anni, imparato ad amare grazie all'epico ritratto che ne ha fatto Harrison Ford.

