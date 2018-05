Solo: A Star Wars Story: ecco l'incredibile design originale del Millennium Falcon!

Per i fan della saga creata da George Lucas una delle cose più interessanti viste in Solo: A Star Wars Story è stata la scena del "primo incontro" fra Han Solo e la sua leggendaria astronave, il Millennium Falcon.

Noto ai più come "pezzo di ferraglia", il Millennium Falcon che appare nel film di Ron Howard è radicalmente diverso da quello che abbiamo imparato a conoscere nella trilogia originale e nei due film di quella sequel. Nonostante la Lucasfilm avrebbe potuto semplicemente riproporre il design già famosissimo e ancor più amato dai fan, nel nuovo film della saga si è cercato di "approfondire" la storia dell'astronave non solo ricollegandola agli eventi narrati in Episodio V: L'Impero Colpisce Ancora ma aggiungendo tantissimi dettagli finora rimasti inediti.

Gli artisti della troupe hanno lavorato molto anche dal punto di vista del design: dopo le concept art sull'antagonista Dryden Vos, nuove immagini pubblicate online, addirittura, mostrano l'astronave in tantissimi stili diversi presi in considerazione e poi scartati in favore di quello più sobrio visto nel film.

Nella gallery qui in basso vi proponiamo "gli altri" Millennium Falcon: tra studi, bozzetti e vere e proprie ricostruzioni nei minimi dettagli, alcune versioni sono a dir poco bizzarre, altre sembrano più interessanti e soprattutto credibili (c'è il Millennium Falcon versione Hot Wheels, e un altro che assomiglia ad un lontano parente di R2D2!). Fateci sapere nei commenti qual è la vostra preferita.

Vi ricordiamo che Solo: A Star Wars Story è attualmente in programmazione nei cinema italiani. Se perfino Harrison Ford ha amato il film, non potete perdervelo!