Solo: A Star Wars Story, ecco l'iconico mascalzone Han e il suo team! POSTER

Denny's ha lanciato la sua campagna promozionale per Solo: A Star Wars Story, film della saga di Guerre Stellari diretto dal regista premio Oscar Ron Howard. E, nel "pacchetto" ecco arrivare un poster nuovo di zecca con i protagonisti!

C'è Han, naturalmente, ma c'è anche la sua "banda": lo si vede infatti insieme a Lando, Chewie e Qi'ra.

Di recente abbiamo visto un'altra immagine che ritraeva Han e il suo equipaggio nella cabina di pilotaggio del Millennium Falcon, e ora grazie a Denny che ha dato il via alla campagna promozionale di Ron Howard, otteniamo un altro assaggio dei quattro protagonisti principali.

Sappiamo che Han (Alden Ehrenreich), Chewbacca (Joonas Suotamo), Lando Calrissian (Donald Glover) e Qi'ra (Emilia Clarke) saranno tutti dalla stessa parte - per almeno un po' di tempo, nella pellicola - ma non sorprendiamoci se vedremo dei twist durante la narrazione della storia!

Saliamo tutti a bordo del Millennium Falcon e viaggiamo verso la galassia lontana, lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuovissima avventura con il mascalzone più amato non solo della galassia, ma di tutto l'universo! Grazie ad una serie avventure nell'oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontrerà il suo potente futuro co-pilota, Chewbacca, e il famoso giocatore d'azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il corso della storia di uno degli eroi più improbabili e famosi della saga di Star Wars.

Solo: A Star Wars Story, esce nei cinema il 25 maggio 2018 (USA).