Solo: A Star Wars Story: ecco i dati del Memorial Day, risponde un executive Disney

Ma perché la pellicola non ha funzionato? Perché non sta andando bene al botteghino? Alcuni fan hanno la risposta. Su Twitter, prima dell'uscita della pellicola, è partito l'hashtag - veramente in voga, in realtà - di Boycott Solo (boicotta Solo), proprio post-uscita di Star Wars - Gli Ultimi Jedi , un film che - ricordiamo - ha diviso nettamente pubblico e appassionati. Infatti, sembra che molti spettatori, scottati dall'esperienza de Gli Ultimi Jedi, abbiano deciso di non andare a vedere l'ultimo film del franchise al cinema mentre gli altri, schierati contro la Lucasfilm, hanno deciso di boicottarlo e di guardarlo successivamente in home video. Missione riuscita? A quanto pare...

Yikes.. Looks like empty theaters for #SoloAStarWarsStory overseas today. It's not just fans on a #BoycottSolo mission, but people are turned off on #StarWars after The Last Jedi. pic.twitter.com/vjFIPZDvGF — Dataracer (@Dataracer117) 24 maggio 2018

Well to be fair the last Jedi was bad. Really bad. Really, really bad. Any Star Wars movie after that was bound to take a hit. — David (@DonachieJames) 28 maggio 2018

Solo’s box office flop isn’t about ‘Star Wars fatigue’. It’s about bad movie fatigue lol. SW just became stupid for me after the last jedi. Lucasfilm cant be bothered to make exceptional movies for fans like Marvel does, just lazy cash grabs that push their political agendas. — Rogue (@RogueMoosic) 28 maggio 2018

Finally got to watch Solo in full and I LOVED it! It's not quite perfect but it pulled me out of my Last Jedi slump. Star Wars, you guys! STAR WARS!!!!! — Michael Adams Davis (@TeamDavis) 26 maggio 2018

No the disappointing opening of Solo is mainly because so many die hard fans were upset with The Last Jedi, which I still think was a disappointing movie. Less die hard Star Wars fans care about Solo because of how they feel Disney has done with the reboots. — Logan Carney (@Lucky_9_9) 27 maggio 2018

The Last Jedi is the only reason this didn't do AT LEAST as good as Rogue One. Since Disney/Lucasfilm would not listen to the fans cries, they've resorted to using their wallets instead. All that is expected is for respect and love to be put into our beloved franchise. — SYNCHRONIC DESIGN (@SYNCHRONICDSGN) 27 maggio 2018