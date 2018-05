Solo: A Star Wars Story, ecco il commento di Billy Dee Williams a Donald Glover

In attesa di vederlo sul grande schermo tra un paio di giorni, Donald Glover ha parlato della reazione di Billy Dee Williams al suo personaggio in Solo: A Star Wars Story.

Williams è stato infatti l’interprete di Lando Calrissian nella trilogia classica di Star Wars, essendo apparso in L’impero colpisce ancora e poi nuovamente ne Il ritorno dello Jedi; Glover, invece, interpreta la versione più giovane del personaggio e lo vedremo nello spin-off di Ron Howard fare la conoscenza del giovane Han Solo e di come quest’ultimo finì per impossessarsi dell’iconico Millennium Falcon, fino a quel momento nelle mani di Lando.

Intervistato da ComicBook.com, Glover ha rivelato la reazione di Williams alla sua performance: “Mi ha inviato un messaggio. Ha detto: ‘Hai fatto un buon lavoro’. Era tutto quello che volevo sentire, quello di cui avevo bisogno”. Proprio come Alden Ehrenreich con Harrison Ford, anche Glover ha potuto incontrare Williams sul set per qualche suggerimento in merito al personaggio: “Mi ha fatto veramente sentire come se non lo stessi deludendo, lui è un personaggio così iconico in L’impero colpisce ancora che non avrei mai voluto deluderlo”.

In un’altra recente intervista, lo sceneggiatore Jonathan Kasdan ha commentato la natura pansessuale del personaggio. Se volete conoscere la nostra opinione, non vi resta che leggere la recensione su queste pagine.

Diretto da Ron Howard – che ha sostituito e rigirato quasi tutto il film dopo il licenziamento di Phil Lord e Chris Miller - Solo: A Star Wars Story esplorerà tutto ciò che i fan sperano di vedere sulla "mitologia" di Han Solo - a partire dal suo amato Millennium Falcon di Lando Calrissian al suo primo colpo, quando entra a far parte del team di Tobias Beckett (Woody Harrelson) e ne incontra un membro di lunga data, Val (Thandie Newton).

Ricordiamo che il prossimo anno, invece, uscirà Star Wars: Episodio IX, terzo episodio della nuova trilogia iniziata nel 2015 con Star Wars: Il Risveglio della Forza e continuata lo scorso dicembre con il divisivo Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Il terzo spin-off in fase di produzione alla Lucasfilm è uno incentrato interamente sul personaggio di Obi Wan Kenobi.

Solo: A Star Wars Story vede nel cast Alden Ehrenreich, Donald Glover, Emilia Clarke, Woody Harrelson e Paul Bettany, ed è atteso nelle sale italiane il prossimo 23 maggio.