Solo: A Star Wars Story, ecco i coloratissimi poster realizzati appositamente per Cannes!

Queste nuovissime e scintillanti locandine, sono state realizzate per via della partecipazione (anche se fuori concorso), di Solo: A Star Wars Story, al Festival del Cinema di Cannes, date un'occhiata al post social e alla galleria!

Solo: A Star Wars Story, debutterà in sala tra pochi giorni, il 23 di maggio, per essere precisi, e l'attesa si sta davvero facendo spasmodica! Siamo tutti estremamente curiosi di vedere finalmente Alden Ehrenreich vestire i panni dell'iconico Han Solo, in questa specie di origin story, diretta dal regista premio Oscar, Ron Howard.

Come parte della promozione del film, Solo: A Star Wars Story, verrà proiettato al Festival del Cinema di Cannes. Per la kermesse francese, sono quindi stati realizzati questi cinque, bellissimi character poster di Han Solo, Chewbacca (Joonas Suotamo), Lando Calrissian (Donald Glover), Beckett (Woody Harrelson) e Q'ira (Emilia Clarke).

Che ve ne pare?