Solo: A Star Wars Story, ecco chi sono i villain dello spinoff diretto da Ron Howard

I cattivi disono stati rivelati. Volete sapere di chi si tratta? Proseguite pure con la lettura dell'articolo che segue.

I villain di questo nuovo spinoff, diretto dal regista Premio Oscar Ron Howard, hanno legami con le pubblicazioni non canoniche Legends. La campagna di marketing del film è iniziata il mese scorso durante il Super Bowl, con trailer e poster che hanno messo in risalto la squadra di "eroi". Personaggi noti come Han, Chewie e Lando Calrissian si uniranno ai nuovi arrivati, il Tobias Beckett di Woody Harrelson e la Qi'ra di Emilia Clarke.

Con i riflettori puntati sui protagonisti, gli antagonisti del del film in genere vengono un po' messi da parte. Tuttavia, recentemente, è stato confermato che Enfys Nest, un personaggio visto nello spot televisivo e nei teaser, è il nome di uno dei cattivi, ma i dettagli su di lui sono stati difficili da trovare. Comunque, grazie ad alcune confezioni di giocattoli, il sipario è stato leggermente scostato e ora sappiamo almeno a chi è affiliato Enfys.

Star Wars Leaks ha una foto del cofanetto del giocattolo di Enfys Nest e, come al solito, la confezione include una breve descrizione sul retro, che recita:

"La banda di Cloud-Rider guidata da Enfys Nest terrorizza i cieli con le moto piombanti. Poco più che motori con sedili, i mezzi sono difficili da controllare ma hanno una velocità incredibile."

Che ne dite? E raccontateci, siete curiosi di vedere Solo: A Star Wars Story?