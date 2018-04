Solo: A Star Wars Story, Dryden Vos e Han in due nuove immagini ufficiali

Manca ormai poco più di un mese all'uscita nelle sale dell'attesissimo Solo: A Star Wars Story, e nel mentre della martellante campagna promozionale della Disney ecco che oggi Empire ha pubblicato online due nuove immagini ufficiali del secondo spin-off della saga.

Nella prima vediamo Han Solo (Alden Ehrenreich) in una situazione di pericolo nel mentre dell'attacco al convoglio Conveyex, il treno sul pianeta innevato che abbiamo avuto modo di ammirare nei trailer, mentre nella seconda possiamo dare una nuova occhiata al fautore dell'impresa e villain Dryden Vos, che come sappiamo sarà interpretato da uno sfregiato Paul Bettany.



Il secondo spin-off della saga sarà una sorte di heist movie nello spazio, dove vedremo Han e un gruppo di fuorilegge venire ingaggiati dal gangster intergalattico Dryden Vos per recuperare un carico speciale di cui non si conosce ancora nulla. Tra i villain del film figurerà inoltre un certo Enfys Nest, capo di un banda di motociclisti di speed-rider conosciuti come Cloud Rider.



Solo: A Star Wars Story vede nel cast anche Emilia Clarke (Qi'ra), Donald Glover (Lando Calrissian), Woody Harrelson (Tobias Beckett), Thandie Newton (Val), Phoebe Waller-Bridge (L3-37) e Joonas Suotamo (Chewbecca), per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 23 maggio. E chissà che non riesca a superare il miliardo di dollari di incasso mondiale anche questo.