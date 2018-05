Solo: A Star Wars Story, Donald Glover trova che la pansessualità di Lando sia normale!

Lo ricorderete, solo qualche giorno fa riportavamo la notizia che Lando Carlissian, il personaggio interpretato da Donald Glover in Solo: A Star Wars Story, è pansessuale, ama cioè intrattenere rapporti non solo con uomini e donne, ma anche, in questo caso, con dei... droidi, o qualsiasi altro essere gli piaccia.

I due sceneggiatori del nuovo film della saga di Guerre Stellari, lo spinoff sul mascalzone spaziale, Kasdan padre e figlio, hanno definito la sessualità del personaggio "fluida" e adesso anche chi lo interpreta, Lando Carlissian (Donald Glover), dice la sua riguardo questa peculiarità, durante un'intervista con SiriusXM’s Entertainment Weekly Radio:

"Come si può non essere pansessuali nello spazio? Ci sono così tante cose con cui fare del sesso. E non credo che sia una cosa strana. E sì, Lando se la fa un po' con tutti. Ma se sei nello spazio diciamo che è come avere una porta sempre aperta! Insomma, non solo ragazze o ragazzi - no, è letteralmente tutto! Questa cosa è un vero e proprio "blob". Sei un uomo o una donna? Ma insomma, chissene importa! Esci e divertiti, tutto qui!"

E non ci aspettavamo commenti diversi, assolutamente, da Glover, che ne dite?

Solo: A Star Wars Story arriva al cinema il 23 maggio!