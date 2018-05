Solo: A Star Wars Story, Donald Glover: "Lando? Dovevo interpretarlo a tutti i costi!"

Soli 9 giorni ci separano ormai dall'uscita nelle sale dell'attesissimo Solo: A Star Wars Story di on Howard, secondo spin-off della saga dopo Rogue One, ma è oggi che a parlare del film è tornato Donald Glover, che nella storia interpreta il mitico Lando Calrissian nelle sue giovanili vesti da contrabbandiere.

Glover sta vivendo un momento davvero florido della sua carriera grazie al successo di critica della sua Atlanta (comedy trasmessa da FX) e del suo lavoro in ambito musicale, con il nuovo pezzo, This Is America, che sta infrangendo diversi record su youtube, ma a suo avviso interpretare Lando è stato "il coronamento di un sogno".



Parlando in una recente conferenza stampa, infatti, l'attore ha rivelato: "Quando ho saputo che stavano facendo i provini per il film, ho contattato il mio agente e gli ho detto "se stanno cercando un attore per Lando, allora devo ottenere quella parte". E lui era tipo "ti capisco, ma non so quante probabilità potresti avere". Ed erano esattamente le parole che volevo sentire, perché poi ho affrontato quel provino come se fosse il ruolo più importante del mondo, e lo era. Sono davvero felice ora di farne parte. Mio padre mi ha trasmesso questo amore per Star Wars e vedevo la saga come se fosse la Bibbia, in qualche modo".



Solo: A Star Wars Story vede nel cast anche Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Woody Harrelson, Thandie Newton e Paul Bettany, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 23 maggio.