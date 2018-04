Solo: A Star Wars Story, il divertente LEGO poster e la locandina italiana ufficiale

A poche settimane dall’arrivo del film nelle sale, la divisione italiana della Disney ha diffuso un nuovissimo poster di Solo: A Star Wars Story, con al centro i due protagonisti principali della pellicola sotto il Millennium Falcon.

Inoltre, arriva anche un divertente poster in versione LEGO direttamente dal merchandise dedicato alla pellicola di Ron Howard a cui verranno riservati sicuramente tantissimi set da gioco che saranno messi in commercio nelle prossime settimane, in prossimità dell’uscita nelle sale del film. Potete guardare entrambi i poster pubblicati comodamente qui sotto, in calce alla news.

Solo: A Star Wars Story la cui uscita in sala è prevista per il 25 maggio 2018 è, a tutti gli effetti, un prequel di Star Wars: Una nuova Speranza, dove vedremo un giovanissimo Han Solo in una delle sue prime avventure al fianco del fidato Chewbacca. Scopriremo anche il suo primo incontro con Lando Calrissian e incontreremo il suo mentore, chiamato Tobias Beckett.

La pellicola sarà presentata in anteprima mondiale al prossimo Festival di Cannes, il 15 maggio 2018. Inoltre, sempre su queste pagine, potete visualizzare le nuovissime immagini ufficiali ad alta risoluzione del film.

Alden Ehrenreich dà il volto al personaggio portato sul grande schermo con successo da Harrison Ford, insieme a Joonas Suotamo nei panni di Chewbacca. Saranno, invece, Donald Glover e Woody Harrelson ad interpretare, rispettivamente, Lando e Beckett. Nel cast anche Emilia Clarke nei panni di Qi'Ra.

Ron Howard ha diretto la pellicola ed ha sostituito in corsa Phil Lord & Chris Miller, che sono stati licenziati dalla Lucasfilm in corso d'opera. Solo: A Star Wars Story sarà distribuito dalla Disney nelle sale italiane dal 23 maggio 2018.