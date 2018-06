Solo: A Star Wars Story crolla al botteghino USA: "solo" 29 milioni questa settimana

Il film spinoff di Star Wars diretto da Ron Howard Solo: A Star Wars Story non sta andando bene in termini di guadagno. Questa settimana, la seconda in sala in USA, ha "racimolato" soltanto 29 milioni di dollari, pur rimanendo al comando come primo film tra i più visti.

Al momento quindi, i numeri parlano chiaro: in due settimane Solo: A Star Wars Story ha guadagnato, in casa (USA), 148.9 milioni di dollari. Questa cifra potrebbe non sembrare irrisoria ma lo è se consideriamo quali siano stati i numeri dei film di Guerre Stellari in passato.

L'impietoso confronto si mostra nei fatti: Star Wars: Il Risveglio della Forza e Star Wars: Gli Ultimi Jedi hanno raggiunto questo traguardo monetario in soli due giorni di programmazione in sala, mentre all'altro spinoff, Rogue One, di giorni ce ne sono voluti 3.

Al momento, con gli ulteriori 30 milioni di dollari guadagnati dalla pellicola di Ron Howard a livello internazionale, il totale globale di Solo: A Star Wars Story si attesta a 264.2 milioni di dollari.

"Tra audaci bravate in un mondo criminale oscuro e pericoloso, Han Solo fa amicizia con il suo futuro possente copilota Ciubecca e incontra il famigerato giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un’avventura che determinerà il futuro di uno degli eroi più iconici della saga di Star Wars. Il cast del film è composto da Alden Ehrenreich nel ruolo di Han Solo, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nel ruolo di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge, Joonas Suotamo e Paul Bettany. Scritto da Lawrence Kasdan & Jonathan Kasdan, Solo: A Star Wars Story è prodotto da Kathleen Kennedy, Allison Shearmur e Simon Emanuel, mentre Lawrence Kasdan, Jason McGatlin, Phil Lord e Christopher Miller sono i produttori esecutivi."