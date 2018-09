Solo A Star Wars Story, cosa è rimasto del lavoro di Lord e Miller nel final cut di Howard

"Tra audaci bravate in un mondo criminale oscuro e pericoloso, Han Solo fa amicizia con il suo futuro possente copilota Ciubecca e incontra il famigerato giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un’avventura che determinerà il futuro di uno degli eroi più iconici della saga di Star Wars. Il cast del film è composto da Alden Ehrenreich nel ruolo di Han Solo, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nel ruolo di Lando Calrissian , Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge, Joonas Suotamo e Paul Bettany. Scritto da Lawrence Kasdan & Jonathan Kasdan, Solo: A Star Wars Story è prodotto da Kathleen Kennedy, Allison Shearmur e Simon Emanuel, mentre Lawrence Kasdan, Jason McGatlin, Phil Lord e Christopher Miller sono i produttori esecutivi."

Anche il droide di Lando Carlissian , L3 è una collaborazione di Lord, Miller e di Kasdan: il personaggio è nato grazie a un'intuizione di Miller che si è ispirato (per il personaggio), al primo film di Guerre Stellari, in riferimento all'atteggiamento anti-droide del barista della Cantina Mos Eisley, immotivato, visto che la razza dei droidi è la meno violenta dell'universo.

I tocchi creativi di Lord e Miller si vedono fin dall'inizio del film, dal momento che è loro l'idea della gara di velocità sul pianeta Corellia , un grande inizio per dimostrare a tutti fin da subito quanto fossero incredibili le doti di pilota del protagonista. Inoltre i due hanno creato una buona parte della scena che mostra l'incontro tra Chewie e Han quando quest'ultimo cerca di convincere il Wookie ad aiutarlo parlando la sua lingua con un accento orrendo!

In Solo: A Star Wars Story vediamo narrata la storia del mascalzone spaziale Han, divenuto leggenda grazie alla magistrale e scanzonata interpretazione che ci ha regalato Harrison Ford nella trilogia originale di Star Wars, diretta da George Lucas .

Solo: A Star Wars Story è il film spinoff di Guerre Stellari che è uscito nelle sale cinematografiche nella primavera di quest'anno e in molti si sono chiesti quale contributo abbiano conservato alla Lucasfilm del lavoro svolto da Phil Lord e Chris Miller. Allerta SPOILER!

