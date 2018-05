Solo: A Star Wars Story, il consiglio di George Lucas per una particolare scena

Come già rivelato, George Lucas ha visitato l’amico Ron Howard sul set di Solo: A Star Wars Story e qui ha dispensato più di qualche consiglio per il film.

Nel corso della sua visita, Howard era impegnato nelle riprese di una particolare scena romantica tra il protagonista Han Solo e Qi'Ra.

In origine, come da copione, la scena originariamente prevedeva che Han prendesse il mantello di Qi'Ra e lo appendesse, finché Lucas non si intromise con qualcosa di più fedele al carattere del personaggio da lui stesso creato. “Mi disse, ‘Sai Han non si disturberebbe ad appendere il mantello’. E in quel momento capì che George era diventato Han per un secondo, aveva lo stesso linguaggio del corpo e la stessa attitudine. Non solo è stato un ottimo contributo per la scena, ma mi ha anche fatto ricordare che è stato lui ad aver creato questo personaggio e che quindi lo capisce in profondità. Era così restio a dare le sue opinioni, ma la scelta si è rivelata la più azzeccata”.

Successivamente, Howard ha raccontato ancora della sua esperienza con Lucas sul set: “Lui è stato di supporto per tutto il tempo. Non lavora più nel cinema, ma è venuto a farmi visita sul set, il ché è qualcosa di molto raro oggigiorno. Mi ha fatto i complimenti per il lavoro svolto e mi ha fornito parecchi suggerimenti su come massimizzare l’intrattenimento che questi personaggi fornivano”.

Secondo le ultime stime, Solo: A Star Wars Story potrebbe disintegrare il record di incassi del Memorial Day.

Diretto da Ron Howard – che ha sostituito e rigirato quasi tutto il film dopo il licenziamento di Phil Lord e Chris Miller - Solo: A Star Wars Story esplorerà tutto ciò che i fan sperano di vedere sulla "mitologia" di Han Solo - a partire dal suo amato Millennium Falcon di Lando Calrissian al suo primo colpo, quando entra a far parte del team di Tobias Beckett (Woody Harrelson) e ne incontra un membro di lunga data, Val (Thandie Newton).

Solo: A Star Wars Story vede nel cast Alden Ehrenreich, Donald Glover, Emilia Clarke, Woody Harrelson e Paul Bettany e su queste pagine potete leggere la nostra recensione.