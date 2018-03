Solo: A Star Wars Story: Chris Miller risponde ai rumor su Ehrenreich e sul licenziamento

come probabilmente ricorderete, sono i registi che le Lucasfilm ha licenziato dal solo movie spinoff di Guerre Stellari, Solo: A Star Wars Story. Al loro posto, è subentrato Ron Howard alla regia. Ora parla Miller sui recenti rumor che riguardano la poca idoneità di Alden Ehrenreich nel ruolo.

Il caos dietro le quinte di Solo: A Star Wars Story ha continuato a furoreggiare online per diversi mesi e proprio ieri è uscito un nuovo report di Vulture, che illustrava dettagliatamente il resoconto che parlava di un "attore anonimo" del film, non molto adatto alla parte. Naturalmente le voci ruotano, come già successo precedentemente, intorno all'attore principale, Alden Ehrenreich, già definito "non abbastanza in gamba" per la parte dell'iconico protagonista. La fonte riporta poi che quanto accaduto sul set, ai due registi Phil Lord e Chris Miller lo scorso giugno, riguardava il fatto che, secondo la Lucasfilm, i due non erano pronti per Star Wars e "sembravano fuori controllo".

Dopo tutte queste voci, Miller, ha deciso di rispondere brevemente a una fonte, che ha riportato quanto segue:

"Hanno sicuramente sentito la pressione", ha continuato la fonte. "Con questi film ci sono sempre tante persone che ti stanno addosso. Il primo assistente alla regia, molto esperto, è dovuto intervenire per aiutarli a dirigere molte scene".



Il portavoce di Lord e Miller ha negato inizialmente il rapporto, ma ora, Chris Miller ha preso sulla sua pagina Twitter per rispondere brevemente alle voci, scrivendo: "Secondo me non si dovrebbe credere a tutto ciò che si legge."

Essendo la fonte di Vulture anonima, è necessario prendere la cosa con le pinze. Indipendentemente dal risultato, non sembra esserci un cattivo sangue tra Lord, Miller e Lucasfilm, e ai registi verrà comunque assegnato un credit da produttori esecutivi, quando uscirà il film.

Solo: A Star Wars Story arriva al cinema il 25 maggio 2018. (USA)