Solo: A Star Wars Story Chewie e Han condividono un momento fondamentale! VIDEO

È stata appena rilasciata una nuova clip di Solo: A Star Wars Story e si vede una delle scene particolari che segneranno il futuro della vicenda di Han e Chewie. Se volete vedere la clip, sappiate che contiene un piccolo spoiler.

Dunque, nel video, il Wookie si autodefinisce il "copilota" di Han, e così inizia quella che sarà davvero una delle amicizie più belle e durature della storia del cinema!

La clip è ufficiale, ed è stata rilasciata da Lucasfilm. Inoltre, come abbiamo visto nel trailer e nei vari spot tv, Alden Ehrenreich mostra di avere una grandissima alchimia con Chewie e questo sarà fondamentale in futuro, nella saga degli Skywalker.

Questo mini-video promozionale, ha tutto il gusto e il sapore dei classici film di Star Wars, con la colonna sonora di John Powell che ricorda la famosa caccia agli asteroidi de L'Impero colpisce Ancora. Mentre i caccia TIE rincorrono il Falcon, Han dice che hanno bisogno di deviare l'energia ausiliaria agli scudi deflettori posteriori. Qi'ra, sopraffatta, è d'accordo con questa valutazione, ma non ha idea di come farlo. Entra in azione Chewbacca, che accende alcuni interruttori e rivela ad Han che ha 190 anni. Qi'ra lascia quindi il volo agli esperti e parte per aiutare Lando...

Curiosi dei vedere Solo: A Star Wars Story?

"Tra audaci bravate in un mondo criminale oscuro e pericoloso, Han Solo fa amicizia con il suo futuro possente copilota Ciubecca e incontra il famigerato giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un’avventura che determinerà il futuro di uno degli eroi più iconici della saga di Star Wars. Il cast del film è composto da Alden Ehrenreich nel ruolo di Han Solo, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nel ruolo di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge, Joonas Suotamo e Paul Bettany. Scritto da Lawrence Kasdan & Jonathan Kasdan, Solo: A Star Wars Story è prodotto da Kathleen Kennedy, Allison Shearmur e Simon Emanuel, mentre Lawrence Kasdan, Jason McGatlin, Phil Lord e Christopher Miller sono i produttori esecutivi."