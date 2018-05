Solo: A Star Wars Story, Chewbecca avrà finalmente una theme song personale!

Mentre meno di due settimane ci separano ormai dall'arrivo nelle sale dell'attesissimo Solo: A Star Wars Story di Ron Howard, oggi lo stesso regista ha rivelato un'interessante curiosità relativa al secondo spin-off della saga di Star Wars, esattamente sulla colonna sonora del film.

Durante un Q&A via Twitter, infatti, Howard ha avuto modo di parlare del lavoro di John Powell alla composizione della soundtrack dello spin-off, rivelando come John Williams abbia raccomandato al collega di scrivere una theme song del tutto particolare e dedicata interamente a Chewbecca, per troppo tempo ignorato sotto questo specifico aspetto produttivo proprio da Williams.



Queste le sue parole: "Lo stesso John Williams ha suggerito che John Powell sarebbe stato non solo un grande candidato per riutilizzare i classici pezzi della saga, ma anche il più portato a eseguire il nuovo tema composto da lui per Han Solo. E Powell si è dimostrato una scelta incredibile e ha composto molte theme song, tre le quali anche una interamente dedicata a Chewbecca".



Solo: A Star Wars Story esplorerà tutto ciò che i fan sperano di vedere sulla "mitologia" di Han Solo - a partire dal suo amato Millennium Falcon di Lando Calrissian al suo primo colpo, quando entra a far parte del team di Tobias Beckett (Woody Harrelson) e ne incontra un membro di lunga data, Val(Thandie Newton).

Ricordiamo che il prossimo anno, invece, uscirà Star Wars: Episodio IX, terzo episodio della nuova trilogia iniziata nel 2015 con Star Wars: Il Risveglio della Forza e continuata lo scorso dicembre con il divisivo Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Il terzo spin-off in fase di produzione alla Lucasfilm è uno incentrato interamente sul personaggio di Obi Wan Kenobi.

Solo: A Star Wars Story vede nel cast anche Alden Ehrenreich, Donald Glover, Emilia Clarke e Paul Bettany, ed è atteso nelle sale italiane il prossimo 23 maggio.