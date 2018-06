Solo: A Star Wars Story causerà alla Disney perdite per oltre $50 milioni

Prima o poi doveva capitare, e sembra proprio che il momento sia arrivato: Solo: A Star Wars Story potrebbe rappresentare la prima sconfitta commerciale per il franchise di Star Wars, con la Disney che dovrebbe andare in rosso di circa $50 milioni.

Nonostante alla vigilia del secondo week-end i pronostici avevano fatto sperare in una possibile rimonta, il film di Ron Howard sta continuando a faticare non poco al botteghino, domestico e internazionale. Qualche giorno fa il regista del film aveva commentato i risultati deludenti, e adesso arriva la notizia che il nuovo capitolo della saga potrebbe anche rappresentare la prima débâcle commerciale di Lucasfilm.

In oltre quarant'anni di Guerre Stellari, la casa di produzione creata da George Lucas non è mai andata in rosso grazie alle cifre astronomiche incassate dai precedenti episodi della saga. Purtroppo Solo: A Star Wars Story difficilmente riuscirà a raggiungere il punto di pareggio (intorno ai $500 milioni), essendo costato più di tutti i film precedenti (circa $250 milioni; lo scorso capitolo della serie, Episodio VIII: Gli Ultimi Jedi, ha avuto un budget di circa $210 milioni) e avendo fatto registrare incassi così bassi nelle prime due settimane di programmazione.

L'analista di Wall Street Barton Crockett fa sapere che il film potrebbe causare alla Disney perdite comprese fra i $50 e gli $80 milioni. Tuttavia, è possibile che la compagnia riesca a riequilibrare il bilancio grazie alle entrate garantite dal merchandising e dalle future vendite home video.

I perché e i percome un film di una saga tanto amata come quella di Star Wars abbia fallito a livello commerciale trascendono la qualità dell'opera di Howard (con pregi e difetti, ma comunque buona) e, secondo gli analisti, andrebbero ricercati in tre elementi chiave: la tribolata produzione (con il licenziamento dei registi Chris Miller e Phil Lord che ha causato tanti ritardi e quindi un aumento dei costi), la pessima campagna pubblicitaria (portata avanti da trailer poco accattivanti) e soprattutto la data di uscita, troppo vicina a quella de Gli Ultimi Jedi e in un periodo di cartellone sovraffollato dal'ingombrante presenza di Infinity War, Deadpool 2 e l'imminente Jurassic World 2.

In questo senso è interessante la dichiarazione dell'analista finanziario Doug Creutz.

"Non credo proprio che il pubblico sia stanco di Star Wars. Se la saga è sopravvissuta a La Minaccia Fantasma e L'Attacco dei Cloni, è difficile pensare che la colpa del fallimento di Solo sia da attribuire alle polemiche scaturite da Gli Ultimi Jedi. Semplicemente la campagna di marketing è stata un disastro, soprattutto se consideriamo che la Disney è maestra in questo campo."

Creutz ha proseguito: "Prendete a paragone Rogue One. Il primo teaser fu diffuso 247 giorni prima del lancio della pellicola e i primi 35 secondi si concentravano esclusivamente sulla nuova protagonista Jyn Erso, il personaggio di Felicity Jones. Nella seconda parte del video si sentivano la sirena dell'Impero e le parole di Forrest Whitaker, e tutto serviva a conferire epicità. Il primo teaser di Solo è arrivato a soli 108 giorni dall'uscita, e la faccia di Alden Ehrenreich veniva mostrata per appena 10 secondi. Il perché di queste scelte è incomprensibile, specie quando la Disney coi Marvel Studios ha creato un meccanismo perfettamente oleato che sforna tre film all'anno, tutti successi al botteghino. Quindi no, la gente non è stufa di Star Wars. Anzi, sicuramente Episodio IX farà ancora più soldi di Episodio VIII."

Solo: A Star Wars Story è attualmente in programmazione nei cinema italiani.