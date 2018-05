Solo: A Star Wars Story, la banda di Han riunita nel nuovo poster ufficiale internazionale

Mentre Solo: A Star Wars Story segna un record di prevendite e cresce sempre di più l'attesa per vedere nelle sale il nuovo spin-off della saga diretto da Ron Howard, ecco che continua oggi la campagna promozionale del film, che ci regala adesso un nuovo poster internazionale.

Il poster odierno è cinese e mostra la banda di Han riunita insieme, da Lando a Beckett fino alla bella e misteriosa Qi'ra, compreso ovviamente l'immancabile Chewbecca. Sullo sfondo colori caldi e un incrociatore Imperiale pronto all'attacco, mentre il pianeta in basso dovrebbe essere quello visto nei trailer, dove si trova l'accademia per piloti probabilmente. E il gruppo si trova all'interno del leggendario Millennium Falcon.



Solo: A Star Wars Story esplorerà tutto ciò che i fan sperano di vedere sulla "mitologia" di Han Solo - a partire dal suo amato Millennium Falcon di Lando Calrissian al suo primo colpo, quando entra a far parte del team di Tobias Beckett (Woody Harrelson) e ne incontra un membro di lunga data, Val (Thandie Newton).

Ricordiamo che il prossimo anno, invece, uscirà Star Wars: Episodio IX, terzo episodio della nuova trilogia iniziata nel 2015 con Star Wars: Il Risveglio della Forza e continuata lo scorso dicembre con il divisivo Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Il terzo spin-off in fase di produzione alla Lucasfilm è uno incentrato interamente sul personaggio di Obi Wan Kenobi.

Solo: A Star Wars Story vede nel cast anche Alden Ehrenreich, Donald Glover, Emilia Clarke e Paul Bettany, ed è atteso nelle sale italiane il prossimo 23 maggio.