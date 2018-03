Solo: A Star Wars Story, le armi spariscono dai nuovi poster ufficiali!

ha attraversato vari problemi produttivi e adesso non ha pace nemmeno in post-produzione, per un curioso cambiamento avvenuto in fase di promozione.

Come potrete notare dalle immagini postate direttamente in calce a questa news, i poster e i character poster ufficiali di Solo: A Star Wars Story hanno subito un’importante modifica: le armi dei personaggi della pellicola sono state rimosse digitalmente dal campo visivo. Questo lo si può notare anche in maniera imbarazzante, sia nel poster con tutti i personaggi – in cui troneggia il giovane Han Solo privo del suo blaster – sia nel suo character poster, dove la sua mano adesso non impugna altro che aria.

Il cambiamento sembra essere collegato alla recente strage di Parkland e all’intensificarsi del dibattito riguardante il controllo delle armi negli Stati Uniti, culminato con la marcia avvenuta lo scorso weekend. La Disney, tuttavia, non ha confermato né negato la ragione della rimozione dei blaster dai manifesti ufficiali.

Ricordiamo che i poster di Solo: A Star Wars Story erano già stati i soggetti di una polemica, quando l’artista francese Hachim Bahous aveva accusato la Disney di plagio, obbligandola a modificare i poster per non incorrere in azioni legali.

Inizialmente la pellicola ha visto in cabina di regia Chris Miller e Phil Lord, ma i registi sono stati successivamente licenziati per divergenze creative con la Lucasfilm di Kathleen Kennedy. In sostituzione dei due è subentrato il famoso regista Ron Howard, il cui intervento nella produzione dello spin-off non si è limitato alle riprese aggiuntive e ciò fa intendere che il prodotto finito potrà probabilmente dirsi un’opera quasi completamente sua.

L’attore che interpreterà uno dei ruoli più iconici del cinema è Alden Ehrenreich (Blue Jasmine), affiancato dalla star di Game of Thrones Emilia Clarke (Qi’Ra), da Donald Glover (Lando Calrissian), Joonas Suotamo (Chewbecca) e da Woody Harrelson (Tobias Beckett). L’uscita del film nelle sale italiane è fissata per il 23 maggio 2018.

Sinossi: In una serie di audaci avventure all’interno dei pericolosi e bui bassifondi criminali, Han Solo incontra il suo imponente futuro copilota Chewbecca e il famigerato giocatore d’azzardo Lando Calrissian in un viaggio che segnerà il percorso di uno degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.