Solo: A Star Wars Story, Alden Ehrenreich doveva essere come Chris Pine in Star Trek!

La scelta di portare il giovane (e sconosciuto) Alden Ehrenreich sullo schermo, nei panni di Han Solo, è stata presa dai due precedenti registi dello spinoff, Lord e Miller, sulla base di un ragionamento molto specifico.

Dunque, pare proprio che i due registi, quando hanno scelto il ragazzo, volessero cercare di "ricreare" il successo ottenuto da Chris Pine quando gli venne affidato il ruolo del Capitano Kirk in Star Trek, nel reboot che venne diretto da J.J. Abrams. Lui è riuscito a dare una interpretazione fresca e nuova del personaggio, senza snaturarlo, ed è proprio all'attore che il duo - poi licenziato da Lucasfilm - ha pensato, quando ha fatto il casting a Ehrenreich.

Inizialmente molti avevano dubbi sulle effettive capacità interpretative di questo ragazzo; alcuni report hanno addirittura spiegato che, durante le riprese, gli è stato affiancato una sorta di tutor, un coach per la recitazione, che pareva fosse un po' scarsina. Tuttavia, dopo aver visto il trailer, di certo il ragazzo non sfigura, ed è innegabile che la sua connessione con Chewie sia ottima. Il che fa ben sperare per la pellicola, diretta adesso da Ron Howard, che ha ripensato completamente il film.

Comunque, riguardo la nuova iterazione di Han, ecco cosa hanno detto Lord e Miller, parlando con Esquire:

"Se avessimo scelto qualcuno di molto simile a Harrison Ford, si sarebbe creata una macchietta alla Saturday Night Live. Volevamo qualcuno che potesse evocare lo spirito della rappresentazione iconica che tutti ricordiamo, portando al contempo qualcosa di nuovo e fresco. Abbiamo parlato un po' di come Chris Pine, interpretando il Capitano Kirk, non abbia fatto un clone di Shatner; ha portato, invece, la sua personalità al personaggio, lasciandone inalterata l'aura, per così dire. Abbiamo la sensazione che Alden possa fare la stessa cosa con Han Solo."