Solo: A Star Wars Story, 20 concept art mostrano altrettante scene tagliate: SPOILER!

Le istantanee e i disegni che vi presentiamo in galleria sono molte e ci presentano diverse scene che non sono state inserite nel "final cut" di Solo: A Star Wars Story. La news contiene spoiler sulla pellicola Disney Lucasfilm diretta dal premio Oscar Ron Howard.

Tra le immagini più rappresentative c'è sicuramente la prima che vedete in calce alla notizia quella in cui Chewie salva Han dalle fiamme, ma se scorrete potete vedere tantissimi concept che mostrano scene interessanti, come quelle che mostrano degli Stormtooper Wookie!

Date uno sguardo alla galleria e diteci cosa ne pensate nei commenti!

"Tra audaci bravate in un mondo criminale oscuro e pericoloso, Han Solo fa amicizia con il suo futuro possente copilota Ciubecca e incontra il famigerato giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un’avventura che determinerà il futuro di uno degli eroi più iconici della saga di Star Wars. Il cast del film è composto da Alden Ehrenreich nel ruolo di Han Solo, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nel ruolo di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge, Joonas Suotamo e Paul Bettany. Scritto da Lawrence Kasdan & Jonathan Kasdan, Solo: A Star Wars Story è prodotto da Kathleen Kennedy, Allison Shearmur e Simon Emanuel, mentre Lawrence Kasdan, Jason McGatlin, Phil Lord e Christopher Miller sono i produttori esecutivi."

Solo: A Star Wars Story è attualmente in programmazione al cinema.