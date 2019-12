Solido debutto di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker al box office italiano

Come da previsione, l'atteso Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha esordito al primo posto del botteghino italiano con oltre 5 milioni di euro incassati in soli cinque giorni.

"Siamo molto soddisfatti del risultato di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker che porta a conclusione l'intera saga iniziata nel lontano 1977 e rimasta ben viva nel cuore del pubblico di tutte le età" ha commentato Daniel Frigo, Country Manager & Head of Studio Distribution, The Walt Disney Company Italy, Turkey, Israel & Greece. "Un ringraziamento è dovuto a tutto il team di Disney Italia e a tutti i partner coinvolti che ci hanno supportato con passione nel raggiungimento di questo risultato."

Diretto da J.J. Abrams, il capitolo finale della Skywalker Saga ha chiuso il suo primo weekend di programmazione con un incasso globale di $374 milioni, di cui $198 dal solo mercato domestico. Pur non avendo raggiunto i risultati dei due capitoli precedenti, almeno per il momento, il film ha firmato il terzo più grande debutto di sempre per il mese di dicembre, non che il terzo esordio dell'anno dopo Avengers: Endgame e Il Re Leone (tanto per restare in casa Disney).

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e all'insospettabile cameo di J.J. Abrams.