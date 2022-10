Solidarietà alle donne iraniane, Marion Cotillard e Juliette Binoche si tagliano i capelli

Proseguono i gesti di solidarietà nei confronti delle donne iraniane. Significativa in particolare l'adesione del mondo dello spettacolo francese. Diverse star transalpine hanno pubblicato un video in cui si tagliano ciocche di capelli per mostrare il loro sostegno ai manifestanti. Tra loro anche Marion Cotillard e Juliette Binoche.

Il gesto è partito proprio dalle persone iraniane che in questi giorni stanno partecipando alle proteste per la morte della ventiduenne Mahsa Amini a settembre, subito dopo essere stata arrestata dalla polizia morale per aver indossato in maniera non corretta l'hijab e aver mostrato i capelli.



I filmati di Binoche e Cotillard sono stati condivisi dall'account @soutienfemmesiran; Juliette Binoche afferra una grossa ciocca di capelli, alzandola sopra la testa, e dichiarando 'per la libertà', per poi tagliarsi la ciocca e mostrarla all'obiettivo. Simile l'azione di Marion Cotillard che accorcia buona parte dei suoi capelli per mostrare il proprio appoggio alla causa. La star di Inception - Marion Cotillard è anche nel trailer di Asterix & Obelix nel ruolo di Cleopatra - ha condiviso il video sul profilo Instagram con la didascalia:"Per le donne e gli uomini coraggiosi dell'Iran che stanno cambiando il mondo in questo momento, combattendo per la libertà. Siamo al vostro fianco".



La clip mostra altre star come Isabelle Huppert, Charlotte Rampling e Charlotte Gainsbourg insieme alla madre Jane Birkin.

A metà settembre Juliette Binoche ha ricordato Jean-Luc Godard, uno dei maestri della Nouvelle Vague, scomparso proprio in quei giorni.