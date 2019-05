Solida apertura al boxoffice cinese per Aladdin: in testa con 19 milioni di dollari

In concomitanza con l'enorme successo riscontrato al boxoffice americano, dove Aladdin è primo con 86 milioni di dollari nel weekend d'apertura, l'adattamento live-action del classico Disney diretto da Guy Ritchie (Sherlock Holmes, King Arthur: Il potere della Spada) ha sorpreso anche in Cinea, piazzandosi in testa.

Stando ai dati riportati anche da Boxofficemojo, infatti, Aladdin avrebbe incassato la bellezza di 19,7 milioni di dollari nel weekend d'apertura in Cina, superando inoltre il precedente e più recente vincitore del weekend, Detective Pikachu, che ha invece incassato nel suo terzo weekend 7.5 milioni di dollari. Il film di Ritchie è stato comunque accolto generalmente in modo positivo dal pubblico e dalla critica (la nostra recensione di Aladdin), elemento che ha in parte condizionato il buon andamento nelle sale del film.



Con l'incasso americano e quello internazionale di 101,3 milioni (tolto quello cinese), Aladdin viaggia al momento sui 207 milioni, guadagnati in quattro giorni di proiezioni. Contando che il budget stimato per la produzione è di circa 183 milioni di dollari (con un altro centinaio o poco meno di spese di marketing), il film dovrebbe rientrare tranquillamente nei costi e portare anche qualche introito, certo senza sorprendere come La Bella e la Bestia o Il Libro della Giungla.



E a voi? È piaciuto questo Aladdin? Fatecelo sapere nei commenti.