Sotto il sole di Riccione, Luca Ward legge la canzone dei The Giornalisti: ecco il video

Dopo la serie TV Summertime, Netflix ci porta ancora una volta sulle spiagge della riviera romagnola con Sotto il sole di Riccione, nuova pellicola originale del colosso dello streaming disponibile sulla piattaforma dal 1° luglio.

Diretto dallo YouNuts!, pseudonimo dietro il quale si celano Niccolò Celaia e Antonio Usbergo, al loro esordio alla regia di un lungometraggio dopo aver diretto videoclip musicali per cantanti quali Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Giorgia e Jovanotti, il film è nato da un'idea di Enrico Vanzina, autore della sceneggiatura insieme a Caterina Salvadori e Ciro Zecca.

Sulla colonna sonora dei The Giornalisti, il film segue le vicende di un gruppo di ragazzi in vacanza nella riviera romagnola interpretati da Cristiano Caccamo, Saul Nanni, Fotinì Peluso e Lorenzo Zurzolo. Nel cast troviamo anche Andrea Roncato nel ruolo di un ex bagnino playboy, Isabella Ferrari nel ruolo della madre di un ragazzo non vedente e infine Luca Ward, che per l'occasione ha recitato il testo di "Riccione", il famoso brano del gruppo uscito nel 2017.

